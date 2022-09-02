Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklama yapan kulüp "Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Belözoğlu'nun, Pro Lisans eğitim programının başlamasıyla birlikte saha kenarında teknik direktör olarak yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.