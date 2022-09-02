Voila Health Tourism’in birinci yılında muhteşem organizasyon!

Sağlık turizmi sektöründe kısa zamanda yükselerek sektörün enleri arasında yerini alan Voila Health Tourism, birinci yılını büyük bir organizasyonla kutlayacak.

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Furkan ve Nazlı Certel çifti, Voila Health Tourism’in 1. Yılını muhteşem bir organizasyonla kutluyor.

Murat Boz coşturacak

Birçok ünlü ismin katılacağı bu muhteşem gecede ünlü komedyen Doğu Demirkol sahne alacak. Ünlü şarkıcı Murat Boz’un şarkılarıyla davetlileri coşturacağı gecenin ilerleyen saatlerinde ise ünlü Dj Doğuş Çabakçor performansıyla eğlenceyi zirveye çıkaracak.

Gecenin mimarlarından Dr. Furkan Certel bir yıl gibi kısa sürede alınan bu başarının kaynağının; sektörde edindikleri tecrübenin ve birikimin hasta odaklı bir hizmete dönüştürmesi olduğunu söyledi.

Certel "Voila Health Tourism ailesi olarak tüm personelimiz ve yönetici kadromuzla birlikte en iyi hizmeti sunmayı değişilmez prensibimiz olarak kabul ettik. Bir yıl gibi kısa bir sürede hizmet alanlarımızı genişleterek sağlık turizminin tüm alanlarında hizmet vermeyi hedefledik." diye konuştu ve ekledi:

"Başlıca hizmet alanlarımız vücut estetiği, saç ekimi, obezite cerrahisi, medikal estetik, diş ve tüp bebek alanları olup uzman hekim ve kadromuzla birlikte hizmet vermekteyiz. Voila Health Tourism için oldukça heyevanlı, verimli ve başarılı geçen bu ilk yılımızı böyle muhteşem bir organizasyonla taçlandırmak ve mutluluğumuzu sevdiklerimizle paylaşmak istedik."

Dr. Furkan Certel bu muhteşem davetin 27 Ağustos’ta Voila Health Tourismin ilk kurulduğu İstanbul’un güzide ilçesi Ataşehir’de olacağını da ekledi.

Voila Health Tourism’in 1. Yıl Etkinliği 27 Ağustos Cumartesi günü Marriott Hotel Asia’da gerçekleşecek olup bu geceye katılım ise yalnızca özel davetiye ile yapılabilecektir.