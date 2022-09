Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'la olan çocukları North, Chicago, Saint ve Psalm'ın hangi okula gideceği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin bazı yazışmaları yayınladı.

Kanye West, çocuklarının Los Angeles'taki Sierra Canyon özel okulu yerine eğitimlerini kendi kurduğu Donda Akademisi isimli enstitüsünde almasını istediğini söyledi.

Kanye West, yaptığı bir diğer paylaşımında Kardashian kardeşlerin daha önce birlikte olduğu Tristan Thompson, Scott Disick ve Travis Scott'tan bahsederek söz konusu kişileri 'sperm donörleri'ne benzeten Kanye, "Bu işte birlikteyiz" şeklinde konuştu.

