BIST 3.219
DOLAR 18,22
EURO 18,23
ALTIN 1.003,68
HABER /  MAGAZİN

Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti

Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti

Dünyaca ünlü rapçiler arasında bulunan Kanye West, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada porno bağımlısı olduğunu itiraf eden West, bu bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Abone ol

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'la olan çocukları North, Chicago, Saint ve Psalm'ın hangi okula gideceği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin bazı yazışmaları yayınladı.

Kanye  West, çocuklarının Los Angeles'taki Sierra Canyon özel okulu yerine eğitimlerini kendi kurduğu Donda Akademisi isimli enstitüsünde almasını istediğini söyledi.

Mesajlardan birinde Kanye, şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımın nerede okula gideceği kararını Calabasas veya Hulu veremez. Burada deli olan ben değilim. Yasal olarak ne pahasına olursa olsun çocuklarım hakkında söz hakkını ele alıncaya kadar durmayacağım.

Kanye West, yaptığı bir diğer paylaşımında Kardashian kardeşlerin daha önce birlikte olduğu Tristan Thompson, Scott Disick ve Travis Scott'tan bahsederek söz konusu kişileri 'sperm donörleri'ne benzeten Kanye, "Bu işte birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson 2, Scott Disick ve Kourtney Kardashian ikilisinin 3, Travis Scott ve Kylie Jenner çiftinin ise 2 çocukları var.

Kanye West bunun yanı sıra Kim Kardashian ile arasında geçtiği tahmin edilen bir mesajlaşmaya dair de ekran görüntülerini de sosyal medyada paylaştı.

Ekran görüntülerinde karşı tarafın "Lütfen buna bir son verir misin" şeklindeki mesajına, Kanye şu yanıtı verdi:

Hayır.. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Çocukların nerede okula gideceğine kendin karar veremezsin. Bu hakkı nereden buluyorsun? Yarı beyaz olduğun için mi?

Bir başka ekran görüntüsünde ise Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'dan aldığı mesajı Kanye'ye yönlendirerek şu mesajları yazdığı görülüyor.

Annemden: LÜTFEN ona adımı anmayı bırakmasını söyle. Neredeyse 67 yaşındayım, her zaman iyi hissetmiyorum ve bu beni stres altına sokuyor.

'Hollywood dev bir genelev'

Kanye de söz konusu mesaja yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Hiçbirinizin benim siyah çocuklarım ve hangi okula gidecekleri konusunda karar almaya hakkı yok.

"Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum"

Kanye bir başka paylaşımında ise Kim'in ünlü seks kasedine ve Playboy dergisine verdiği pozlara imada bulunarak, porno bağımlılığı olduğunu da şu cümlelerle itiraf etti:

Kris'in seni de tıpkı Kyle ve Kim'i yaptığı gibi Playboy malzemesi haline getirmesine izin verme. Hollywood dev bir genelev. Pornografi ailemi mahvetti. Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum ama Instagram bunu teşvik ediyor. Bunun kızlarım Northy ve Chicago'ya da olmasına izin vermeyeceğim.

Kim ve Kanye West çifti, 2014 yılında evlenmiş ve 2021 yılında ayrılana dek 4 çocuk sahibi olmuşlardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Satın aldığı daireyi kiraya verdiler gurbetçi kadın Samsun'da şaşkına döndü
Satın aldığı daireyi kiraya verdiler gurbetçi kadın Samsun'da şaşkına döndü
Rusya petrolüne tavan fiyat geliyor! G-7 ülkelerinden Rusya'ya bir darbe daha
Rusya petrolüne tavan fiyat geliyor! G-7 ülkelerinden Rusya'ya bir darbe daha
Kasapoğlu, saldırıya uğrayan TFF binasını ziyaret etti; 2 kişi daha gözaltında
Kasapoğlu, saldırıya uğrayan TFF binasını ziyaret etti; 2 kişi daha gözaltında
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba
Piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları belli oldu! İşsizlik yüzde 3,7'ye çıktı
Piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları belli oldu! İşsizlik yüzde 3,7'ye çıktı
Yunan piskopos 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' dedi
Yunan piskopos 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' dedi
Ekonominin eski kurdu Remzi Özdemir'den hazırlıklı olun uyarısı! "Doğalgaz ve benzin bulamayacağız"
Ekonominin eski kurdu Remzi Özdemir'den hazırlıklı olun uyarısı! "Doğalgaz ve benzin bulamayacağız"
Selçuk Geçer'den 1994 krizi uyarısı! Dolar 30 lirayı geçecek, altın rekor kıracak sonra...
Selçuk Geçer'den 1994 krizi uyarısı! Dolar 30 lirayı geçecek, altın rekor kıracak sonra...
Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması: Zaruretten dolayı yansıtmak zorunda kaldık
Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması: Zaruretten dolayı yansıtmak zorunda kaldık