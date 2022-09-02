Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti

Dünyaca ünlü rapçiler arasında bulunan Kanye West, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada porno bağımlısı olduğunu itiraf eden West, bu bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını söyledi.

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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'la olan çocukları North, Chicago, Saint ve Psalm'ın hangi okula gideceği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin bazı yazışmaları yayınladı.

Kanye West, çocuklarının Los Angeles'taki Sierra Canyon özel okulu yerine eğitimlerini kendi kurduğu Donda Akademisi isimli enstitüsünde almasını istediğini söyledi.

Mesajlardan birinde Kanye, şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımın nerede okula gideceği kararını Calabasas veya Hulu veremez. Burada deli olan ben değilim. Yasal olarak ne pahasına olursa olsun çocuklarım hakkında söz hakkını ele alıncaya kadar durmayacağım.

Kanye West, yaptığı bir diğer paylaşımında Kardashian kardeşlerin daha önce birlikte olduğu Tristan Thompson, Scott Disick ve Travis Scott'tan bahsederek söz konusu kişileri 'sperm donörleri'ne benzeten Kanye, "Bu işte birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Kanye West appears to be speaking on Kris Jenner on Instagram pic.twitter.com/RYBTnKC1nE — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 1, 2022

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson 2, Scott Disick ve Kourtney Kardashian ikilisinin 3, Travis Scott ve Kylie Jenner çiftinin ise 2 çocukları var.

Kanye West bunun yanı sıra Kim Kardashian ile arasında geçtiği tahmin edilen bir mesajlaşmaya dair de ekran görüntülerini de sosyal medyada paylaştı.

Ekran görüntülerinde karşı tarafın "Lütfen buna bir son verir misin" şeklindeki mesajına, Kanye şu yanıtı verdi:

Hayır.. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Çocukların nerede okula gideceğine kendin karar veremezsin. Bu hakkı nereden buluyorsun? Yarı beyaz olduğun için mi?

Bir başka ekran görüntüsünde ise Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'dan aldığı mesajı Kanye'ye yönlendirerek şu mesajları yazdığı görülüyor.

Annemden: LÜTFEN ona adımı anmayı bırakmasını söyle. Neredeyse 67 yaşındayım, her zaman iyi hissetmiyorum ve bu beni stres altına sokuyor.

'Hollywood dev bir genelev'

Kanye de söz konusu mesaja yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Hiçbirinizin benim siyah çocuklarım ve hangi okula gidecekleri konusunda karar almaya hakkı yok.

"Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum"

Kanye bir başka paylaşımında ise Kim'in ünlü seks kasedine ve Playboy dergisine verdiği pozlara imada bulunarak, porno bağımlılığı olduğunu da şu cümlelerle itiraf etti:

Kris'in seni de tıpkı Kyle ve Kim'i yaptığı gibi Playboy malzemesi haline getirmesine izin verme. Hollywood dev bir genelev. Pornografi ailemi mahvetti. Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum ama Instagram bunu teşvik ediyor. Bunun kızlarım Northy ve Chicago'ya da olmasına izin vermeyeceğim.

Kim ve Kanye West çifti, 2014 yılında evlenmiş ve 2021 yılında ayrılana dek 4 çocuk sahibi olmuşlardı.