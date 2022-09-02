Ebru Gündeş'in Iraklı yeni sevgilisi ve Bahar Candan hakkında şok eden iddialar! Meğer Bahar Candan...

Reza Zarrab'dan geçtiğimiz yıl ayrılan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişki yaşadığı öğrenilmişti. Gündeş'in yeni sevgilisi ve Bahar Candan hakkında ortaya tuhaf iddialar atıldı.

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2010 yılında nikah masasına oturduğu, kızının babası Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları nedeniyle 11 yıllık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Aşkları tatilde belgelenmişti

Ünlü şarkıcı, kendisinin hiçbir konserini kaçırmayan, kendisine abayı yakmış halleriyle bilinen 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile Dubai'de tatil yaparken görüntülenmişti.

İkilinin aşkı ifşa olunca aralarındaki 19 yaş farkı uzunca bir süre gündemlerden düşmemişti. İkilinin bir küs bir barışık ilişkileri hakkında geçtiğimiz hafta ortaya ilginç bir iddia atılmıştı.

Evlendikleri iddia edildi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Dubai'de gizlice nikah masasına oturduğu söylentileri çıkmıştı. Fakat kısa süre içerisinde gözlerden uzak aşk yaşayan çift hakkında çıkan evlilik iddialarının yalan olduğu öğrenilmişti.

İkili hakkında ortaya tekrardan bir iddia daha atıldı. Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'in daha önce ilişki yaşadığı bilinen Bahar Candan'a gönderdiği paralar ortaya çıkmış ve yer yerinden oynamıştı. Iraklı iş insanı eski sevgilisi Bahar Candan'a 5 Milyon Arap Emirlikleri dirhemi göndermişti.

Seyhan Soylu'dan şok eden açıklamalar

Bahar Candan ve Rassan Khoshnaw hakkında Seyhan Soylu'nun söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. "Bahar Candan benim kızım gibidir" diyerek konuşmasına başlayan Soylu Ebru Gündeş'le ilişkisine devam eden Rassan Khoshnaw'un aynı anda Bahar Candan'la da ilişki yaşadığını iddia etti.

Seyhan Soylu konuşmasının devamında "Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar" dedi.