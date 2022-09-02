BIST 3.223
DOLAR 18,22
EURO 18,16
ALTIN 1.004,10
HABER /  MAGAZİN

Ebru Gündeş'in Iraklı yeni sevgilisi ve Bahar Candan hakkında şok eden iddialar! Meğer Bahar Candan...

Ebru Gündeş'in Iraklı yeni sevgilisi ve Bahar Candan hakkında şok eden iddialar! Meğer Bahar Candan...

Reza Zarrab'dan geçtiğimiz yıl ayrılan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişki yaşadığı öğrenilmişti. Gündeş'in yeni sevgilisi ve Bahar Candan hakkında ortaya tuhaf iddialar atıldı.

Abone ol

2010 yılında nikah masasına oturduğu, kızının babası Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları nedeniyle 11 yıllık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Aşkları tatilde belgelenmişti

Ünlü şarkıcı, kendisinin hiçbir konserini kaçırmayan, kendisine abayı yakmış halleriyle bilinen 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile Dubai'de tatil yaparken görüntülenmişti.

İkilinin aşkı ifşa olunca aralarındaki 19 yaş farkı uzunca bir süre gündemlerden düşmemişti. İkilinin bir küs bir barışık ilişkileri hakkında geçtiğimiz hafta ortaya ilginç bir iddia atılmıştı.

Evlendikleri iddia edildi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Dubai'de gizlice nikah masasına oturduğu söylentileri çıkmıştı. Fakat kısa süre içerisinde gözlerden uzak aşk yaşayan çift hakkında çıkan evlilik iddialarının yalan olduğu öğrenilmişti.

İkili hakkında ortaya tekrardan bir iddia daha atıldı. Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'in daha önce ilişki yaşadığı bilinen Bahar Candan'a gönderdiği paralar ortaya çıkmış ve yer yerinden oynamıştı. Iraklı iş insanı eski sevgilisi Bahar Candan'a  5 Milyon Arap Emirlikleri dirhemi göndermişti.

Seyhan Soylu'dan şok eden açıklamalar

Bahar Candan ve Rassan Khoshnaw hakkında Seyhan Soylu'nun söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. "Bahar Candan benim kızım gibidir" diyerek konuşmasına başlayan Soylu Ebru Gündeş'le ilişkisine devam eden Rassan Khoshnaw'un aynı anda Bahar Candan'la da ilişki yaşadığını iddia etti.

Seyhan Soylu konuşmasının devamında "Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Voila Health Tourism’in birinci yılında muhteşem organizasyon!
Voila Health Tourism’in birinci yılında muhteşem organizasyon!
Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti
Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti
Satın aldığı daireyi kiraya verdiler gurbetçi kadın Samsun'da şaşkına döndü
Satın aldığı daireyi kiraya verdiler gurbetçi kadın Samsun'da şaşkına döndü
Peynirin en tatlı hali! İşte herkesin konuştuğu meşhur San Sebastian Cheesecake tarifi
Peynirin en tatlı hali! İşte herkesin konuştuğu meşhur San Sebastian Cheesecake tarifi
Kasapoğlu, saldırıya uğrayan TFF binasını ziyaret etti; 2 kişi daha gözaltında
Kasapoğlu, saldırıya uğrayan TFF binasını ziyaret etti; 2 kişi daha gözaltında
Ekrem İmamoğlu 'icraat' dedi paylaşımına yorum yağdı en dikkat çekeni ise bu oldu
Ekrem İmamoğlu 'icraat' dedi paylaşımına yorum yağdı en dikkat çekeni ise bu oldu
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba
Piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları belli oldu! İşsizlik yüzde 3,7'ye çıktı
Piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları belli oldu! İşsizlik yüzde 3,7'ye çıktı
Yunan piskopos 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' dedi
Yunan piskopos 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' dedi
Ekonominin eski kurdu Remzi Özdemir'den hazırlıklı olun uyarısı! "Doğalgaz ve benzin bulamayacağız"
Ekonominin eski kurdu Remzi Özdemir'den hazırlıklı olun uyarısı! "Doğalgaz ve benzin bulamayacağız"