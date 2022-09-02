Kaan Tangöze eşi Kıvılcım Ural kimdir ilk karısı Seçkin Piriler ve kendini asan Ahu Paşakay olayı

Duman solisti Kaan Tangöze'nin evlilikleri sancılı geçti. Kaan Tangöze'nin hayatına aldığı kadınlardan ikisi finalde felaket yaşadı. İlk eşi Seçkin Piriler'i ikinci karısı Kıvılcım Ural için döven Kaan Tangöze'nin unutulan bir intihar vakası da var. Kaan Tangöze ile birlikte olan güzellik kraliçesi Ahu Paşakay kendini asmıştı.

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Türkiye'nin Duman grubunun solisti olarak tanıdığı Kaan Tangöze şu an 49 yaşında. Bu ömre bir intihar ve 2 evlilik sığdıran Kaan Tangöze, 5 Eylül 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi olan Kaan Tangöze, Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirdi. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapan Kaan Tangöze, şöhreti Duman grubuyla yakaladı. Kaan Tangöze müzik hayatında şöhreti bulunca özel hayatındaki karmaşa da start aldı.

Kaan Tangöze'nin intihar eden sevgilisi Ahu Paşakay kimdir?

Kaan Tangöze'nin hayatına giren 2 kadından biri yaşadığı aşk sonunda intihar ederken diğeri de intiharın eşiğine geldi. Bu kadınlardan ilki 1995 Türkiye güzeli Ahu Paşakay'dı... Ahu Paşakay'ın babası Masonlar Büyük Locası'nın kurucularındandı. Mankenlik yapan Ahu Paşakay'ı ilk yıkan olay anne ve babasının boşanması sırasında ortaya saçılan pislikler olmuştu. Annesinin bir sevgilisi babasının metresi olduğunu öğrenen Ahu Paşakay bu süreçte Kaan Tangöze ile dolu dizgin bir aşka yelken açtı.

Ahu Paşakay ile son kavgası ve intihar

Ahu Paşakay ile Kaan Tangöze'nin ilişkisi inişli çıkışlı oldu. Kaan Tangöze Duman grubu ikinci albümü “Belki Alışman Lazım”’ı çıkardığı zaman Kemancı Bar’da bir tanıtım konserine gitmişti. O konsere gitmeden önce ise Ahu Paşakay ile büyük bir kavga yapmıştı. 20 Ekim 2002 tarihinde Kaan Tangöze konsere çıktığı sıralarda Ahu Paşakay evinde kendini dolabın demirlerine asarak intihar etmişti. Kaan Tangöze sevgilisinin intiharını sahneden indiğinde aldı ve 15 gün kendini evine kapattı.

Kaan Tangöze'nin ilk eşi Seçkin Piriler kimdir?

Kaan Tangöze 2002 yılında sevgilisi Ahu Paşakay'ın intiharı sonrasında ilk büyük aşkını Seçkin Piriler ile yaşadı. Seçkin Piriler o sıralar hem okuyordu hem de mankenlik yapıyordu. Bu ilişki 5 yıl boyunca devam etti. 24 Mart 2010 tarihinde Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze aşklarını evlilikle taçlandırdı. Kaan Tangöze'nin ilk eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu oldu. Çiftin ilişkileri 10 yılı geçerken evlilikleri 6 yıl içinde yıkıldı. Kaan Tangöze'nin eşi Seçkin Piriler'i bir şarkıcıyla aldattığı ortaya çıktı. Çift 11 Mart 2016 yılında boşanırken Ahu Paşakay'dan sonra bu kez Seçkin Piriler intiharın eşiğine geldi.

Seçkin Piriler : Saçlarım döküldü canıma kıymak istedim

Seçkin Piriler mankenlik kariyerinin zirvesindeyken hayatını Kaan Tangöze ve çocuklarına adamıştı. Kocasının kendisini aldattığı öncelerde sezmişti ama delilini medyadaki fotoğraflarla gördü. Aldatıldığını öğrendiği zaman intiharı düşündüğüne belirten Seçkin Piriler yaşadıklarını verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

-“Ben o haberi gördüğümde (aldatıldığı) defileye çıktım, çok kötü haldeydim. Yanına gittiğimde de bana hiçbir şey anlatmadı hep kaçtı. Saçlarım döküldü öbek öbek bu süreçte günlerce yemek yemedim, en son 49 kiloya düştüm. Hiçbir kıyafetim olmuyordu, annem bana bakıp bakıp ağlıyordu. Canıma kıymak istemedim ama çok kötü hissetim o dönemde çocuklarım olmasaydı karanlık duygular içine girebilirdim."

Kıvılcım Ural'ı asistanım diye söylemiş

-Ben 10 sene boyunca sadece onun gözüne baktım, kendimi dışarıya kapadım ama o hayatını yaşadı. Ben bu adam için üçüncü çocuğu da yapardım. Hayatımı da bu adama vermiştim, veremeye de devam edecektim. Ben asla bu kadını tanımıyorum. Bana bir kere fotoğraf gönderildi bu olaydan 15 – 20 gün önce ben fotoğrafı Kaan’a gösterdim. O da ‘asistanım olarak önerdiler ama ben bu kızı beğenmedim, istemiyorum çalışmayacağım’ dedi. Kaan bana bir şekilde söyleyebilirdi, bu haberleri gazeteden okumayı hak etmedim.

Senden daha güzel şarkısını bana yazmıştı

-Olaydan sonra 15 gün aynı evde kaldık. Sonra o otele taşındı. Mahkemeye gittiğimde sakinleştiricilerin etkisindeydim. Bir de kameralar vardı. Dik durdum. Şarkılarını dinlemiyorum. ‘Senden daha güzel’ şarkısını bana yazmıştı. Bir tek onu dinliyorum. Bir daha öyle bir şarkı yazabileceğini düşünmüyorum.

Eve bir tarafları mor geliyordu meğer...

Kaan Tangöze ilk eşini şarkıcı Kıvılcım Ural ile aldatmıştı. Kocasına sırılsıklam aşık olan Seçkin Piriler, onun kendisini aldatacağına ihtimal vermediğinden ilk işareti görmezden gelmişti. Aldatma ortaya çıkınca 'kocanın eve her tarafı neden mor' geldiğini anlamıştı. Bunu şöyle anlatmıştı:

-Kıvılcım’ı (Ural) hiçbir yerde görmek istemiyorum. Kendimden korkuyorum çünkü. O an neler yapabileceğimi kestiremiyorum. Çok isterim gülüp geçmeyi ama psikolojim buna izin vermez. Kaan yanıma ne zaman gelse bir tarafı mor geliyor. O bana hep işaretli geliyordu. Ben çocuk pışpışlarken, o deniz keyfi yapıyormuş. Ben çocuğuma süt veriyordum o dönem. Ben Kıvılcım’ı ilk gördüğümde ‘kendine benzeyeni bulmuşsun’ dedim.

Kaan Tangöze'nin ikinci eşi Kıvılcım Ural

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşanma sürecinde Kıvılcım Ural ile birlikte olmaya devam etti. Boşandıktan 2 yıl sonra 2018 tarihinde Kıvılcım Ural ile ikinci evliliğini yaptı. Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'dan bir kızı dünyaya geldi. Kaan Tangöze kızına İlayda ismini verdi. Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler arasındaki olaylar çift boşandıktan sonra da devam etti. Bir gece yarısı Kaan Tangöze Seçkin Piriler'in kapısına dayandı. Genç kadına davadan vazgeçmesi için baskı yapan Kaan Tangöze, olayı şiddetle sonuçlandırdı. Seçkin Piriler'i yeni eşi için 2 çocuğunun önünde dövdü.

Seçkin Piriler'in moraran yüzü

2016 yılında yaşanan bu olay sonrası Seçkin Piriler karakola gidip eski kocası Kaan Tangöze hakkında şikayette bulundu. Çocuklarının önünde dövülen Seçkin Piriler'in yüzündeki morluklar yaşadığı şiddetin özetiydi...