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HDP'li Semra Güzel yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

HDP'li Semra Güzel yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. 

Bakan Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi.

Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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