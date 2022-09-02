HDP'li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı

Terörist sevgilisi ile çıkan fotoğraflarının ardından vekilliği düşürülen ve kaçak olarak aranan Semra Güzel, Edirne'de sahte pasaport ve kızıl perukla yakayı ele verdi.

Abone ol

Öldürülen PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçışı sona erdi.

Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.

Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla güvenlik güçlerinden köşe-bucak kaçmaya başladı.

Edirne yolunda yakalandı

Yürütülen çalışmalar neticesinde eski HDP'li vekil, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan bir kişi ile birlikte Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

Sahte pasaport, kızıl peruk

Güzel'in Mehtap Şahan ismiyle düzenlenen sahte pasaport ile birlikte yakalndığı bildirilirken kılık değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Güzel'in gözlüklü ve kızıl peruklu halinin görüntüleri yayınlandı.