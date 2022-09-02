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Galatasaray, Icardi transferi için PSG ile anlaştı

Galatasaray, Icardi transferi için PSG ile anlaştı

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin kiralanmasıyla ilgili Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da kurmaylar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırdı. Süper Lig devinde sözleşmesi sona eren Bartuğ Elmaz, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Arda Turan'la vedalaşıldı.

Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Batuhan Şen, Eren Aydın, Süleyman Luş, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Charleroi tarafından kiralandı.

Süper Lig devinde gösterdiği performansla dikkat çeken Marcao, Sevilla'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar bu transferden kasasına 12 milyon euro koydu.

Icardi transferi bitiyor

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Mauro Icardi'nin bu sezon ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in yer aldığı forvet hattına fırsat transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarını hızlandırmıştı. Galatasaray bu doğrultuda mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, PSG ile de anlaştı

Süper Lig devi bu doğrultuda uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint Germain'le anlaşma sağladı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin de kısa bir süre önce devreye girdiği Arjantinli golcüyle yapılan pazarlıklarda el sıkışıldı. Süper Lig devinin Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.

Satın alma opsiyonu olmayacak

Galatasaray ve Paris Saint Germain arasındaki kiralık anlaşmasına Ligue 1 devinin satın alma opsiyonu maddesi de ekletmek istediği öğrenildi.

Paris Saint Germain'in 30 milyon euroluk talebine sarı-kırmızılılar olumsuz yanıt verdi. Galatasaray ve Paris Saint Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin bulunmayacağı kaydedildi.

Yıllık 3.5 milyon euro

Paris Saint Germain'de bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon 200 bin euro kazanan Mauro Icardi'ye Galatasaray'ın ödeyeceği maaş belli oldu.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcünün 3 milyon 500 bin euroluk maaşını karşılayacağı kalan bölümün Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi

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