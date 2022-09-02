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Ümraniyespor-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

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Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

ÜMRANİYESPOR 0-1 TRABZONSPOR(İKİNCİ YARI)

İLK 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir.

TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Dorukhan, Bartha, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny.

HAKEM: Arda Kardeşler 
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 21:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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