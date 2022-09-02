Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinin önemine değinerek, "Kazanacaksak, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'daki 98 milletvekilinden AK Parti olarak 43'ünü aldıklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün İstanbul bir başka güzel. Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabbim'e sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini 2071'e adayacaklar. Millet olmak budur. Uzunca süredir bizi bu ruhtan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar çatışma konusu varsa milletimize dayattılar. Kalkınma, hak ve özgürlük yolunda ilerlerken bize parçalanmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Yeni devletimizi kurduk, özgürlüğümüzü tekrar kazandık.

İstanbul 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır

Ülkemizin makus talihini yenmek için başlatılan mücadelede akamete uğradık. Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskiden çok daha zordur. Biz milletimizle ülkemize çağ atlattık. Demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye en üst lige yükseldi. Her vizyon, her hedef bu amaca yöneliktir. AK Parti sadece dünün bugünün değil yarının da partisidir. Türk milletini demokrasi standartlarına biz çıkardık. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek yine biziz. İstanbul kuruluşumuzdan bugüne 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır. İstanbul'da il teşkilatımızın başlattığı kampanyanın 2023'ün ilk işareti olarak görüyorum. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. Milletle bir olunca İstanbul gerçekten çok güzel.

Değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız

Bir süredir dünyada Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Irak'ı tekrar bölünme eşiğine getirdiler. Suriye'yi parçaladılar. Yemen'den Arakan'a, Filistinden Afganistan'a aynı oyunlar sergileniyor. Ülkemizde Türk-Kürt benzer senaryolar sergilenmeye çalışılıyor. Sessiz devrimlerle inanç köken fark etmeksizin herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan hukuk devleti kurduk. Eksiklerimiz yok mudur elbette vardır. Ama bizim irademiz hepsinden daha üstündür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle birlik beraberlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. Değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

"2023 seçimlerine kadar her tuzağı bozmaya kararlıyız"

Tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin sorunlarını biz çözdük. Yıllarca istismar ederek, siyaset sanat yaparak, kimi isimlerin gerçek yüzlerini ortaya sermesinden memnuniyet duyuyoruz. Hadsiz ve hudutsuz bir şekilde yüce yaradana, peygamber efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de affetmez, tarih de affetmez. Eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargı da affetmez. Biz ülkemizi güçlendirme mücadelemizi sürdüreceğiz. Kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı. Ne oldu ne diyorlardı. Daha da iyi olacak. 20 yılda olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar her tuzağı bozmaya kararlıyız. Türkiye'nin ihtiyacı budur. AK Parti kadroları olarak hayati misyonun farkında olmanın bilinciyle her sözümüzü buna göre söylemeliyiz.

"Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir"

Seçim gününe kadar çok çalışarak, AK Parti bayrağını Ulubatlı gibi dikmeye hazır mıyız. Birileri diyor ki; AK Parti'deki gençlik nerede? İşte burada. Biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadık. Cumhur ittifakı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden paylaştık. Buna karşılık diğer ittifak ve partiler aday telaffuz edemediler. Yaşanan kavganın gürültüsü her yerden hissediliyor. Milletin karşısına çıkaracak aday için bunca kolpa içine girdiler. Bunların yönetime gelmeleri halde ülkeyi nasıl felakete sürükleyeceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Adayı kenara bıraktık, ülkenin geleceğine dair projeleri de yok. Tembellik gaflet bize yakışmaz. Bunun için mücadelemizi daha da hızlandırıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki Aslan kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde bekleyen 8.ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir.

98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım

Masa projesinin kim olduklarını adresleri belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir. AK Parti'yi güçlü kılan vasıflara sahip çıktığımız sürece engeller önemli değildir. 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. İstanbul il başkanlığımızın sürdürdüğü projeyi çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık. CHP 28'ini aldı. İP 8'ini aldı. MHP 7'sini aldı. HDP 12'sini aldı. Bize bu rakam yetmez. sandıkları öyle bir patlatalım ki yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız. İnşallah bu kadro bunu başarmaya muktedirdir.