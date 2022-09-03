Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu İlk soruda eleniyordu 200 bin lirayı açtırdı ama

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne yarışmacı Leyla Altıparmak damga vurdu. İlk soruda elenmekten kılpayı kurtulan Altıparmak, 200 bin liralık soruya kadar ulaştı. Ancak emin olmadığı soruya yanlış cevap vererek 30 bin lirayla yarışmadan ayrıldı.

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ATV'nin reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü renkli bir yarışmacıya ev sahipliği yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın konuğu Leyla Altıparmak isimli yarışmacıydı.

Yerinde duramadı

Yerinde duramayan doğru sorular sonrası koltuğundan kalkan Altıparmak, heyecanlı tavırları ve ilginç konuşmalarıyla İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındakileri güldürdü.

Heyacanına bir türlü hakim olamayan Altıparmak, ilk soruda az daha eleniyordu. "Hangisi meler?" sorusunda kararsız kalan yarışmacı, seyirci jokerini kullanarak geçti.

Basit soru karşısında zorlanınca ekran başındakiler çabuk eleneceğini düşündü ancak öyle olmadı. Altıparmak, kimi soruları mantık yürüterek 100 bin liraya hak kazandı ve 200 bin liralık soruyu açtırdı.

Risk aldı 70 bin lira kaybetti

'Hangisi maydanozgillerden değildir?' sorusu yarışmacının karşısına çıktı. Uzun süre düşündü emin olmadığı halde yanlış cevap vererek 100 bin liradan oldu. Yarışmacı "semizotu" doğru cevabı yerine "kimyon" diyerek yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı.