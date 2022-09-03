Benzin ve motorin pompa fiyatları değişti 3 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından 3 Eylül itibariyle benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.Abone ol
Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.
İndirimin ardından benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.
İstanbul-Ankara-İzmir akaryakıt fiyatları
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62'ye, Ankara'da 18,75'e, İzmir'de 18,74'e geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi.
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