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Benzin ve motorin pompa fiyatları değişti 3 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin pompa fiyatları değişti 3 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İndirimin ardından 3 Eylül itibariyle benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.

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Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.

İstanbul-Ankara-İzmir akaryakıt fiyatları

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62'ye, Ankara'da 18,75'e, İzmir'de 18,74'e geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi.

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