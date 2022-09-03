Erdoğan'a 2023 seçimlerinden 1 gün sonrasının basılmış gazetesi hediye edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haziran 2023 seçimlerinden bir gün sonrasının basılmış gazetesini hediye etti. '2. Yüzyıl' ismi verilen gazetede "Büyük Türkiye Kazandı" manşetiyle Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığı yazıldı.

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AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından günün anısına özel bir hediye takdim edildi.

Zafer ilk turda geldi

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sunulan Haziran 2023 Pazartesi tarihli "2. Yüzyıl Gazetesi"nin manşetinde, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin elde ettiği zafere vurgu yapıldı.

Gazetede, "Büyük Türkiye Kazandı" manşetinin yanı sıra "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi", "Ayasofya Cami'nde şükür namazı" ve "6'lı masa paramparça" başlıklı haberler yer aldı.

Balkon konuşması

Gazetenin iç sayfasında Erdoğan'ın "Hep Birlikte Türkiye'yiz" mesajını ilettiği balkon konuşmasına geniş yer verilirken, arka sayfada da Türkiye'nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.