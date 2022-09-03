4 aylık hamile Fahriye Evcen gece yarısı eşi Burak Özçivit’ten öyle bir şey istedi ki…

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunun cinsiyetini sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen gece yarısı paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun aşerdiği şeyi duyanlar kulaklarına inanamadı.

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2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında yaşadıkları aşkı nikah masasına taşımışlardı.

Müjdeli haberlerini duyurmuşlardı

2019 yılında Karan adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına alıp ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı. Beş yıllık evliliklerinde son zamanlarda sıkıntılar yaşayan ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini sevenlerine müjdelemişlerdi.

Müjdeli haberden sonra uzun süre tatil yapan ünlü çift ilk önce oğulları Karan için bir restoranda müşterilerle tartışmıştı. Daha sonra korona virüsüne yakalanan ve ardından aralarında tartışmalar yaşayan çiftin boşanacakları iddia edilmişti.

Karan'ın kardeşinin cinsiyeti...

İddiaları birlikte çekindikleri fotoğrafla yalanlayan ünlü çiftten Fahriye Evcen hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiriyor. Sosyal medyada bol bol paylaşım yapan ünlü oyuncu ikinci çocuğunun cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.

Hamileliğin dördüncü ayına giren Evcen’in gece yarısı yaptığı paylaşımda aş erdiği şeyleri görenler neye uğradığını şaşırdı. Gece 3.26’da meyve aşeren ünlü oyuncu İnstagram hesabından aş erdiği meyveleri paylaştı.

Bakın 4 aylık hamile Fahriye ne istedi

Ünlü oyuncu emoji koyarak İnstagram storysine attığı içerisinde kızılcık ve incirle hoş görüntü oluşturan tabak sosyal medyada birçok yorum aldı. Ünlü oyuncunun takipçileri storye “Gece yarısı kızılcık nereden aklına geldi” yorumları yaptı. İşte Fahriye Evcen'in paylaşımı...