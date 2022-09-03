Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ünsal Ban'ın ifadesi ortaya çıktı: Botla gezecektik

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalanan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın ifadesi ortaya çıktı.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerin yaymakla suçlanan Ünsal Ban'ın ifadesi ortaya çıktı.

Ban, hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyordu.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Ünsal Ban, boşanmak aşamasında olduğu Zehra Taşkesenlioğlu'nun kendisini ölümle tehdit ettiğini, karnına bıçak dayayıp odaya kilitlediğini iddia etti.

"Yurt dışına kaçmaya çalışmadım botla gezecektik"

"Eşim bana maddi ve manevi toplam 70 milyon TL’lik boşanma davası açtı. Ben bu bilgiyi sadece telefonuma gelen bilgilendirme mesajı ile öğrendim" diyen Ban, "Tarafıma atılan iftiralara tepki olarak hesabımdan söz konusu tweetleri attım. Ben bunları yaymadım, hiç kimseye vermedim. Deli Çavuş ya da herhangi bir hesap ile de bu bilgileri ve videoyu kesinlikle paylaşmadım. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme veya üye olma suçunu da kabul etmiyorum. Benim ne örgütle ne Sedat Peker ile bir alakam yoktur" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışmadığını savunan Ünsal Ban, "Basında kaçmaya çalışırken yakalandığım servis edilmiştir. Kaçacak olsam elimde yeşil pasaportum ve diplomatik pasaportum vardır. Ben öyle bir şey yapacak olsam Ankara’da veya İstanbul’da uçağa biner ve dünyanın her yerine gidebilirdim. Birçok ülkeye vizem vardır. Kaçmak gibi bir niyetim asla olmadı. Kaçacak olsam yanımda bu kadar az para bulunmazdı. Kaptan ile yaptığımız yol güzergahı planına göre Turgutreis ve Bodrum’da botla gezecektik. Oradan da araba ile İzmir’e gidecektim. Kaçacak olsam pasaport müdürlüğünden izin başvurusu yapmazdım" dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.