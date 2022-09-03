Genco Erkal sahnede rahatsızlandı seyirciler oyunun bir parçası sandı

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Seyirciler Erkal'ın rahatsızlığını bir süre oyunun bir parçası zannederken, sanatçının hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Abone ol

84 yaşındaki ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada sahnede aniden rahatsızlandı.

Oyunun bir parçası sandılar

İzleyiciler bir süre Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sansa da gerçek hemen anlaşıldı. Olayı sahnedeki müzisyenler fark etti ve Erkal'a ilk müdahale sahnede yapıldı.

Gözlem altında tutuluyor

Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.

Kaynak: NTV