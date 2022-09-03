Tüm telefon operatörleri için gizli numaradan arama yapma yöntemleri

Günümüzde cep telefonları herkes tarafından çokça kullanılıyor. Normalde bir numarayı aradığınızda numaranız görünüyor, fakat yapılan aramalarda numarayı gizlemek de mümkündür. Bunun için kullanıcıların, operatörler üzerinden bazı işlemleri yapması gerekiyor. İşte arama yaparken numaranızı gizleyebilmenin yöntemi...

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Telefonunuzda birini aradığınız zaman, numaranızın karşı tarafta çıkmasını istemiyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Aradığınız kişi, numaranızı göremeyince kim olduğunuzu ve bunu nasıl yaptığınızı merak edecektir. Telefonla aradığınız kişinin, numaranızı görmesini istemiyorsanız bu yöntemleri uygulayın...

Gizli numaradan arama nasıl yapılır?

Gizli numaradan arama yapmak için telefon ayarlarından numara gizlemeye uygun yöntemi seçmek gerekmektedir. Android veya iphone telefonlar üzerinden gizli numara ile arama yapabilmek için ayarlardan bazı işlemleri yapmanız gerekiyor.

Android için numara gizleme

Android telefonlardan gizli arama yapmak için takip etmeniz gereken adımlar...

- Numaranızı gizlemek için öncelikle telefonunuzdaki 'ayarlar' kısmını açın.

- Ayarlara gizlikten sonra 'seçenekler' kısmına tıklayın.

- Daha sonra da 'arama ayarları' sekmesine girin.

- Burada karşınıza ek ayarlar sekmesi çıkacaktır. Buradan da 'arayan kimliği' bölümünü seçmeli ve daha sonra da 'numarayı gizle' seçeneğini seçimelisiniz.

- Bu işlemleri sırasıyla uyguladığınız takdirde Android cihazınızda gizli numara ile arama yapmayı etkinleştirmiş olursunuz. Aradığınız kişinin telefonunda numaranız çıkmaz.

Gizli arama yapmak isteyen iPhone kullanıcıları ise bunu, diğer bir yöntemi de iOS cihazlarda yapmaktadır. iPhone telefonlara sahip olan kişiler gizli arama gerçekleştirmek için şu adımları takip etmelidir:

- iPhone üzerinden gizli arama yapmak için öncelikle 'ayarlar' bölümüne girin.

- Ayarlar kısmında 'Telefon' seçeneği çıkacaktır. Ona da tıklayın.

- Daha sonra karşınıza çıkacak olan 'Aramalar' sekmesini seçin.

- Aramalar bölümünde 'numaramı göster' seçeneği bulunmaktadır. Numaramı göster kısmının kapattıktan sonra gizli aramalar yapabilirsiniz.

- Numaramı göster kısmı yeşil yanıyor ise aramalarda numaralar çıkmaktadır. Yeşil kısmın üzerine basılmalı ve bu seçenek kapatılmalıdır.

Tüm operatörlerde kısa yoldan numara gizleme yöntemi

Operatör ne olursa olsun aramaları gizli olarak başka bir yöntem ile de yapabilirsiniz. Bu yöntem de numara başına #31# yazılmasıdır. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri üzerinden gizli arama yapmak için numarayı yazmadan önce #31# yazmanız gerekiyor. Buna örnek olarak, #31#0533895**** şeklinde arama bölümüne yazın ve bu şekilde arama yapın. Bu şekilde yaptığınız aramalarda karşı tarafta numaranız görünmez. Bu yöntemi her aramadan önce tekrarlamanız gerekir. Eğer aramaz istediğiniz kişiyi gizli numaradan arayamıyorsanız bunun sebebi de, aradığınız kişinin gizli numaralardan gelen aramaları kabul etmemesinden kaynaklıdır.