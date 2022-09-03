Temel Karamollaoğlu'ndan o isme yeşil ışık! Gönlündeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül'ün olmasına sıcak baktığını ifade etti. Karamollaoğlu, son seçimde de Gül'ün adını masaya getiren isimdi. 'Cumhurbaşkanı adayı' konusunda müzakere edilmediğini belirterek, geçen seçimde Abdullah Gül'ün adaylığını teklif ettiğini açıkladı.

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Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. Bir araya geldikleri günden beri 6'lı masadaki siyasi liderlerin her biri ya kendi adayını veya bizzat kendisini aday olarak öne çıkarmayı planlıyor.

Masada yer alan liderlerden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye'ye konuk oldu.

"Abdullah bey aday yapılabilir"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına dair konuşma yapan Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu" dedi.

Gül'ün 6'lı masanın adayı olabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer 'İttifak olursa aday olabilirim' demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem" ifadedelerini kullandı.