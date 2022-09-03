Hazal Kaya hamilelik iddialarını o sözlerle cevapladı! Fikret Ali’nin kardeşinin cinsiyeti bakın ne olacakmış…

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan hamilelik iddialarına sessiz kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya bebek iddialarını konser çıkışı yanıtladı. “Bebeğin cinsiyeti…”

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Aşk-I Memnu, Adını Feriha Koydum, Maral gibi televizyon dünyasının birçok ünlü projesinde rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya 2019 yılında Leyla ile Mecnun dizisinin yıldızı meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu.

Aynı yıl Kasım ayında Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu tadan ünlü çift 3 yıldır büyük bir aşk yaşıyorlar.

İkinci çocuğa olumlu bakıyorlardı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hazal Kaya yaptığı açıklamalar ve değişik stili ile paylaşımlarla magazin dünyasında her zaman adını duyuruyor.

Ünlü oyuncu hakkında daha önce ortaya hamilelik iddiaları atılmış ve ünlü oyundu iddiaları yalanlayarak ikinci çocuğa olumlu baktıklarını ve olursa sevenleriyle paylaşacağını duyurmuştu.

İddialar doğru çıktı!

Şu sıralar eşi Ali Atay ve arkadaşları ile bol bol tatil yapan Kaya yazın, güneşin ve denizin tadını çıkartıyor. Geçtiğimiz günlerde ise tatilde olan Hazal Kaya hakkında ortaya tekrardan hamilelik iddiaları atıldı. Ünlü oyuncu ve eşi çıkan iddialardan sonra uzun bir süre iddiaları yanıtlamasada iddiaların doğru olduğu öğrenildi.

Bebeğin cinsiyeti bakın neymiş...

Herkesi heyecanlandıran bebek haberinin tadını arkadaşlarıyla çıkartan ünlü çift yeni çocuklarının mutluluğunu ilk kez sevenleriyle paylaştı. Arkadaşı Selin Şekerci ile Melike Şahin’in Harbiye konserine katılan ünlü oyuncu konser çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Bebek haberlerinin doğru olduğunu söyleyen 31 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu ve Fikret Ali’nin bir kız kardeşi olacağı müjdeli haberini herkesle paylaştı.