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Koronavirüse yakalanmıştı! Fahrettin Koca son test sonucunu açıkladı

Koronavirüse yakalanmıştı! Fahrettin Koca son test sonucunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin negatife döndüğünü duyurdu. Bakan Koca, "programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.

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