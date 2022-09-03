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Sert tepkilerinden sonra güler yüzünü de gösterdi! Özgü Namal'ın yıllar sonra özlenen gülümsemesi göründü

Sert tepkilerinden sonra güler yüzünü de gösterdi! Özgü Namal'ın yıllar sonra özlenen gülümsemesi göründü

Geçtiğimiz ay Bodrum'da çocuklarıyla tatil yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Özgü Namal bu defa İstanbul'da görüntülendi. Ünlü oyuncunun tatildeki sert tavırlarından sonra yüzü güldü.

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Kurtlar vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgü Namal yaklaşık iki yıl önce 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi, iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.

Bodrum'da görüntülenmişti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Magazin dünyasında da yıllardır adını duymadığımız Namal geçtiğimiz ay Bodrum'da çocukları Nefes ve Elem Su Oral'la görüntülenmişti.

Geçen yıllara rağmen değişmeyen güzelliğiyle herkesi büyüleyen Özgü Namal çocuklarının ve kendisinin kameramanlar tarafından çekildiğini fark edince sinirlenmiş ve plajı terk ederken kameramanlara “Burası özel bir alan, beni çekemezsiniz. Hemen silin o fotoğrafları” diyerek bağırmıştı.

Güzel gülümsemesini gösterdi

Sert tepkili anları sonrası bir daha görüntülenmeyen Özgü Namal geçtiğimiz gün İstanbul Etiler'de görüntülendi. En son basın mensuplarına sert tavırlarıyla hatırlanan ünlü oyuncu bu defa sıcak gülüşünü basın mensuplarına gösterdi.

Namal'ın yeni bir proje için İstanbul'a gelişi ve güler yüzlü tavırları ünlü oyuncunun sevenleri tarafından "İki sene sonra tekrardan hayata döndü" yorumları yaptırdı.

Yeni proje toplantısı

Basın mensuplarının sorularını tatlı dille yanıtlayan 43 yaşındaki ünlü oyuncu toplantı yapmak için İstanbul'a geldiğini belirtti. Ardından muhabirlerin  “Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?” sorularını “Arkadaşlar çok teşekkür ederim, sağ olun” diyerek cevapladı.

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