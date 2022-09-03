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Sivaslı fırıncı enflasyona savaş açtı en ucuz ekmeği satıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivaslı fırıncı enflasyona savaş açtı en ucuz ekmeği satıyor

SİVAS'ta, enflasyona karşı adeta savaş açan fırıncı kentin en ucuz ekmeğini satıyor. Fırıncı, ekmeği kent fiyatının 1 TL altında 2.5 TL'ye vatandaşlara satıyor.

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Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz fiyatlı ekmeğe ulaşması için enflasyona savaş açtı. Toplamda 4 şubesi bulunan Yıldız, ekmeği normal fiyatının 1 lira aşağısına satarak vatandaşların takdirini topluyor.

Günlük talebe göre 4-5 bin arası ekmek üretip satışa sunan Yıldız, ekonomik açıdan zor günlerde halka bu şekilde destek olduğunu belirterek, ömrünün yettiğince bu hizmetleri devam ettireceğini söyledi.

"Enflasyona inat olsun diye 2.5 TL"

Yıldız, vatandaşlardan aldığı hayır duasıyla işlerinin rast gittiği belirterek, “Belediye rayiç ekmek satış fiyatını 3.5 lira olarak açıkladı. Şu anki ekonomik şartlar olsun gerek enflasyona inat olsun ekmeği tüketiciye 2.5 liradan satıyoruz. Bu aradaki fark nerden geliyor diyorsanız üreticiden direk tüketiciye satıyoruz. Bunun haricinde ’de Pazar günleri askıda ekmek ve ücretsiz ekmek dağıtım kampanyamız devam ediyor. Ekmek günlük bir tüketim diğer satanlarla aramızda 1 liralık bir fark var. Ekmeği ucuza sattığımız için vatandaşlardan bolca hayır duası alıyoruz. Aldığımız dualarla işimiz rast gidiyor.

"Herkes fırsatı ganimete çevirmeye çalışıyor"

-Kar marjı olarak cüzi karlar bize yeterli geliyor. Hammadde ve çalışanlarımızın maaşlarını çıkardığımız zaman fazlası karda gözümüz yok. Dünyada ve Türkiye’de şu an bir kriz yaşanıyor bizde toplum olarak haksız kazanç elde etmek gibi bir sevdaya girdik. Herkes fırsatı ganimete çevirmeye çalışıyor. Biz tam tersine fiyatlara dur diyoruz ve normal fiyatların da altına veriyoruz. Bu da tüketicinin hem sempatisini hem de ilgisini çekiyor. Nasip olursa bu hizmet ömrümüz yettiği sürece devam edecek” ifadelerini kullandı.

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