Elmayı hiç bu kadar lezzetli haliyle yemediniz! Aklınızı başınızdan alacak elmalı kurabiye tarifi

Asla modası geçmeyen, hazırlanışı kolay, yemesi aşırı zevkli, tadı damaklarda kalan bu kurabiyenin tarifini herkes merak ediyor. Elmaları yiyebileceğiniz en güzel haliyle elmalı kurabiye tarifini tarif defterlerinizde favorileriniz arasına eklemeyi sakın ihmal etmeyin. Çok sevilen elmalı kurabiye tarifini sizler için derledik...

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Elmalı kurabiye tarifi

Çayın, kahvenin yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız elmalı kurabiye tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli elmalı kurabiyeye doyabilirsiniz. Ağızda dağılan hamuruyla, muhteşem dokusu ve yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu armutlu atom kurabiyesini yerken burnunuza gelen elma kokularıyla, adeta bir elma bahçesinde gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olan o meşhur elmalı kurabiye tarifi...

Elmalı kurabiye için malzemeler:

- 3 su bardağı un

- 250 gram oda ısısında tereyağı veya margarin

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

- 1 kahve fincanı pudra şekeri

İç harcı için malzemeler:

- 3 elma orta boy elma rendesi

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 1 küçük boy çay bardağı şeker

- 1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı, yaklaşık yarım su bardağı)

Yapılışı:

- Elmalı kurabiye yapımına öncelikle elmaları rendeleyerek başlayın. Rendelediğiniz elmaları, tarçın ve şeker ile birlikte küçük bir tencereye alın, orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin ve uygun bir yerde soğumaya bırakın. Elma rendeleri soğuduktan sonra arzuya göre içine ceviz ekleyebilirsiniz.

- Ayrı bir yoğurma kabının içine un hariç hamur malzemelerini alarak elinizle güzelce karıştırın.

- Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilavesiyle birlikte ele yapışmayacak yumuşak bir kıvama gelinceye kadar yoğurun. Unu azar azar ekleyin, birden çok fazla ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin.

- Yoğurduğunuz hamuru tezgaha alarak 5 bezeye ayırın. Bezeleri avcunuzda yuvarlayın ve düzgün bir hale getirin.

- Bezelerden birini tezgaha alın. Altını ve üstünü unlayarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım santim kalınlığında olacak şekilde açın.

- Açtığınız hamuru önce dörde bölün, sonra her bir parça da ikiye bölün. (Yani toplam 8 üçgen çıkacak)

- Üçgenin geniş kısmına, soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyun ve sigara böreği sarar gibi sarın. Her beze için aynı işlemi sırasıyla uygulayın.

- Şekil verdiğiniz kurabiyeleri pişirme kağıdı serili tepsiye düzgünce dizin.

- Daha sonra, öneden ısıtmış olduğunuz 170 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin.

- Kurabiyelerin altı hafif kızardığında fırından alın ve ilk sıcaklığı çıkana kadar bekleyin.

- Sıcaklığı çıkan kurabiyelerin üstlerine pudra şekeri serpiştirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...