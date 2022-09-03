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Yüzde 110 artış yapıldı! Avukatlık asgari ücret tarifesi değişti; İşte yeni ücretler...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yüzde 110 artış yapıldı! Avukatlık asgari ücret tarifesi değişti; İşte yeni ücretler...

Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifede ortalama yüzde 110 oranında bir artış gerçekleşti. İşte yeni ücretler...

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Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni ücretler

Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, takip eden her saat için 700 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, izleyen her saat için bin 300 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ağır ceza mahkemeleri için avukata 17 bin 400 lira ücret

Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 17 bin 800 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 8 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Tarifeyle, diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

Ortalama yüzde 110 artış

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada da yeni tarifede maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 artış yapıldığı bildirildi.

Tarifede duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretlerinin, duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendiği kaydedildi.

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