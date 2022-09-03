Merve Boluğur kumral sevgilisinin evlenme teklifine evet dedi! Ünlü oyuncu yüzüğünü o pozla gösterdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldı. Teklife evet diyen Boluğur o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini 2017 yılında ihanet iddiaları ile sonlandıran ünlü oyuncu Merve Boluğur uzun bir süre aşka kapılarını kapatmıştı.

Ekranlardan uzaklaşmıştı

Son olarak İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Boluğur anlaşmalı olarak boşandıktan sonra ekranlardan uzaklaşmıştı. Ünlü oyuncu kendini toparlayamamış ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti.

Son dönemlerde paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları "İyice kafayı yedi", "Murat'tan sonra kendisini toparlayamadı" yorumları yapmaya başlamıştı.

"Yanımda sevgilim var!"

Ünlü oyuncuya yapılan bu yorumlardan sonra eski eşi Murat Dalkılıç'tan bu yorumlara yanıt gelmişti. Gelen yanıt sonrası Boluğur eski eşine sinirlenerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalardan sonra Boluğur sevgilisiyle AVM'de görüntülenmişti. Gergin olan ünlü oyuncu muhabirlerin eski eşi Murat Dalkılıç hakkında sorduğu sorulara "Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!" diyerek bağırmıştı.

DJ sevgilisiyle mutluluğa evet dedi

Bir süredir ilişki yaşadığı DJ Mert Aydın'la yaşadığı olaylı süreçten sonra Merve Boluğur sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Aydın'ın evlenme teklifine evet diyen Boluğur sevgilisiyle evliliğe doğru ilk adımı attığı o anları yüzüğünü gösterdiği pozları sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Merve Boluğur'un sevgilisiyle yaptığı o paylaşımlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü ismin takipçileri fotoğrafa "Hayırlı olsun", "Allah tamamına erdirsin" yorumları yaptı. İşte Boluğur'un o pozları...