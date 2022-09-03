Akılalmaz olay! Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar

ŞİLİ'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı.

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Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, sinirli futbolcuların hışmına uğradı.

Vadiden aşağı attılar

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Futbol camiası ayağa kalktı

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.