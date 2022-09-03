İsmail Çataklı 'Lavrion' kampını ifşa etti! Güncel Suriyeli sayısı, 9 saldırı engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayında Türkiye'de 9 terör eyleminin engellendiğini söyledi. Çataklı, Türkiye'de kayıt altına alınmış 3 milyon 654 bin 866 Suriyeli olduğunu aktardı. Çataklı konuşmasında Yunanistan'da PKK'ya ait "Lavrion" kampından fotoğraflar da paylaştı.

Abone ol

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu. Çataklı, terörden göçmenlere kadar birçok konu hakkında bilgiler vererek son verileri paylaştı.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

90 terörist etkisiz hale getirildi

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur.

Ağustos ayında 1371 terör gözaltısı

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır.

Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89’u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda; 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

9 terör eylemi engellendi

Ağustos ayında mayın/eyp patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir.

Türkiye'de Suriyeli sayısı

Ağustos ayında, 6 bin 329’u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.

Yunanistan'daki Lavrion kampını fotoğraflarla ifşa etti

İlginç bir şekilde Türkiye terör mücadelesinde ne kadar mesafe kat etse verdiğim listeler ne kadar artsa herhalde mal sahibi sıfatıyla olsa gerek ki yurt dışından da sesler hemen artmaya başlıyor. Bu noktada komşumuz Yunanistan'a burada özel bir parantez açmak istiyorum.

"PKK ve işbirlikçilerine tahsis edildi"

Yunanistan, Lavrion kampını terör örgütü PKK'ya ve onunla işbirliği yapan örgütlere tahsis etmiştir. Ve bu kamp aktiftir aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçekliğin bizim açımızdan herhangi tartışılır bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir. Onlar çıkıp nasıl güzellemeler nasıl mazeretler nasıl manipülatif açıklamalar yaparsa yapsın bizim açımızdan bu durum nettir.

Bakalım burası onları ifade ettiği gibi mi?

Nitekim şimdi burayla alakalı birkaç görseli sizinle paylaşacağım bakalım burası bir terör örgütünün faaliyet alanımı yoksa onların ifade ettiği gibi bir insani amaçlı oluşturulmuş bir kamp mı.

Birkaç tanesini özellikle göstermek istiyorum. Şimdi bu kampın girişi burası arkadaşlar ekranda da görüyoruz.

Hemen girişinde terörist başının resmi

Hemen girişinde ne var terör örgütünün sözde paçavrası ve terörist başının resmi var. Ve bunu sadece kamptakiler değil şehrin belli mesafedeki bakan çıplak gözle görebilecek herkes görebilecek durumda.

Buna insanı yardım faaliyetleri denebilir mi arkadaşlar?

Şimdi çıkıp bunlara bir okul kampı insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer denme ihtimali var mı arkadaşlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar zaten Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya olan desteği yıllardır bilinen bir konudur.

Yunanistan ne kadar inkar ederse etsin ellerimizdeki deliller ki bunların bir kısmını size gösterdik çok açık şekilde buranın terör örgütünün bir kampı olduğu ve terörist faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini gösteriyor. Bu kampla ilgili diğer detayları da zaten arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak.

Kampla ilgili bilgileri paylaştı: Bildiğimizi bilsinler

Terör örgütünün Avrupa yapılanması tarafından Lavrion kamp saorumlusu olarak faaliyet yürüten "Hafız Mahir" kod adlı Mahmut Yıldız'ın kamp sorumluluğundan alınarak ülkemizden terör örgütüne katılım yapmak amacıyla Yunanistan'a geçiş yapacak şahısların illegal geçişleriyle ilgilenmek üzere görevlendirildiğini de buradan ifade edelim Yunanistanlılar da bilsinler zaten onların bilgisi dahilinde yapılıyor bunlar ama. Yine Lavrion kamp sorumlusu olarak 'Çektar' kod adlı Özcan Ergün'ün de görevlendirildiğini de bilsinler. Bizim de bildiğimizi bilsinler daha doğrusu.

Kamptaki sorumluları Kandil belirliyor

Kamp içerisinde her terör örgütü adına bir sorumlunun bulunduğu sorumluların Kandil'den atama yoluyla belirlendiğini de onlar da bilsinler bizim bildiğimizi de bilsinler.

Ayrıca genel sorumlunun 'Nurhak' kod adıyla Urfalı, örgütlenme sorumlusunun "Baran" kod adıyla Mardinli dışilişkiler sorumlusunun "Hafız" kod adıyla Diyarbakırlı, kadın sorumlusunun "Mizgin" kod adıyla Diyarbakırlı olduğunu da burada yine ifade edelim.