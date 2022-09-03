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THY personeline müjdeyi verdi! Net 20 bin lira ikramiye verilecek

THY personeline müjdeyi verdi! Net 20 bin lira ikramiye verilecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün müjdeyi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Üstün THY yardımcı destek personellerine 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

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Türk Hava Yolları personeline ikramiye dağıtma kararı aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada personele 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

Üstün attığı tweette "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

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