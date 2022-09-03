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Hüseyin Çelik'in cinnet hali! Bahçeli'yi kızdıracak sözler Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Hüseyin Çelik'in "AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum" sözlerini değerlendirdi.

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Hüseyin Çelik'e göre AK Parti'nin MHP ile işbirliği cinnet haliymiş.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, siyaset sahnesine çıkıp yine AK Parti'yi eleştirdi. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına destek veren Hüseyin Çelik, AK Parti'ye ise sert eleştiriler yöneltti.

"Ben AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz" ifadelerini kullanan Hüseyin Çelik, geçen günlerde de "Bizim kurduğumuz bahçede birileri gecekondu yapmış oradan abuk subuk şeyler söylüyor" diyerek AK Parti'yi eleştirmişti.

Hüseyin Çelik'in bu 'Cinnet' çıkışı sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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