Deniz Seki photoshoplu pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Geçtiğimiz gün Manisa'da sahne alan ünlü oyuncu Deniz Seki konserden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının geceye dair paylaştığı shoplu fotoğrafları viral oldu.

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Geçtiğimiz yıllarda fazla kilolarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Deniz Seki 2018 yılında mide ameliyatı olmuş ve kısa sürede eski fit hallerine kavuşmuştu. Seki eski hallerine tekrar kavuşmuş fakat bu defada kilolarıyla değil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında photoshoplu halleriyle gündemlerden düşmemişti.

Belediye o farkı ifşaladı

Geçtiğimiz gece Manisa'da sahne alan Deniz Seki güçlü sesiyle hayranlarını büyülerken yine sahne aldığı geceye dair yaptığı paylaşımlarda photoshop kullanması ile gündeme oturdu.

Ünlü şarkıcının shoplu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Manisa Belediyesi'de Seki'nin konser görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Twitter'da dalga konusu oldu

İki paylaşımın arasındaki fark herkesin dikkatini çekti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan o görüntüler dalga konusu oldu. Ünlü şarkıcının o pozlarına binlerce yorum geldi.

Sosyal medyada karşılaştırılan ve alay edilen o fotoğraflara Deniz Seki sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı kötü eleştirilere ""Merhabalar… Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim!

"Kötü yorumları tükürmeyin!"

"Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin. Çok sarılıyorum hepinize sevgiler." diyerek fotoğrafına yapılan eleştirilerin aşırıya kaçmaması için kullanıcılara ricada bulundu. İşte Manisa Belediyesinin paylaştığı o fotoğraf...