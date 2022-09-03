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Kapadokya'da yeni rekor: 8 ayda 2,5 milyondan fazla turist ziyaret etti

Kapadokya'da yeni rekor: 8 ayda 2,5 milyondan fazla turist ziyaret etti

Kapadokya yılın 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 turist ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un aynı dönemini geride bıraktı.

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Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleriyle dünyaca ünlü Kapadokya'yı, 2022 yılının 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ağustosta ise turizm merkezinde 652 bin 921 ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ağustosta en fazla ziyaretçiyi 215 bin 200 kişi ile Hacıbektaş Veli Müzesi çekti. İkinci sırada 125 bin 795 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 118 bin 424 kişi ile Zelve Ören Yeri yer aldı.

Kapadokya'yı tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un 8 ayında 2 milyon 522 bin 378, ağustosta ise 566 bin 33 turist ziyaret etmişti.

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