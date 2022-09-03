Kışa girmeden ev bitkilerinizi canlandırmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin

Yaz aylarında sıcaktan olumsuz etkilenen ev bitkilerinizi, kış aylarına girmeden canlandırabilmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için derlediğimiz bu yazıca, ev bitkilerini eskisinden daha canlı ve sağlıklı hale getirecek önemli tüyolar verdik. İşte bitkilerinizi canlandırabilmeniz için altın değerinde tavsiyeler...

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Yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havalarından sadece biz insanlar etkilenmiyoruz. Bitkiler, özellikleri ev bitkileri bu sıcak havalarda canlılığı ve sağlığını kaybedebiliyorlar. Siz serinlemek için alternatif yollar deneyebiliyorken, evdeki bitkileriniz sizin bakımınıza muhtaçtır. Siz ne kadar güzel ve bilinçli ilgilenirseniz, onlar o kadar canlı ve sağlıklı olur. İşte ev bitkilerinizi eski sağlığına kavuşturmak için evde uygulayabileceğiniz en etkili yöntemler...

Bitkileri canlandırmak için:

- Öncelikle evinizdeki bütün bitkilerin hepsini balkonunuzda ya da evin bir yerinde bir araya toplayın.

- Bir araya topladığınız bütün bitkilerinizi gözden geçirin, inceleyin.

Sağlıksız bölgeleri kesin

- Kurumuşları, zayıflayanları, hastalananları, vitaminsiz kalanları saksısı sıkışanları belirleyin.

- Bitkilerinizin kurumuş kısımlarını elinizle koparın ya da makas yardımı ile keserek temizleyin. Bitkiden aldığınız bu sağlıksız parçaları da ortamdan uzaklaştırın.

Saksı değişimi

- Saksısı küçük gelen bitkilerin saksı ölçümlerini alın. Mevcut saksı ölçülerinden 1 numara daha büyük bir saksı temin edin. Önceki saksıdan çıkardığınız bitkilerinizi bu yeni temin ettiğiniz saksılara tekrar dikin.

- Dikim işlemi yaparken saksı tabanına küçük küçük çakıl taşlarından bir tabak yapın ve üzerine yeni toprak koyun. Keçelemiş köklerini makas ya da bıçak yardımı ile kesin. Daha sonra bitkinin köklerini dikkatlice saksıya alın. Saksı ile bitkinin yanlarında kalan boşluklara yeni topraktan koyun ve sıkıştın. Tekrar üzerine toprak koyarak dikim işlemini tamamlayın.

- Suyu yetersiz olan bitkilere saksı altından su çıkana kadar su verin. Küçük saksılıkları ise geniş ve büyük bir kap içerisinde saksılıkları yarı su içerinde kalacak şekilde uzun bir süre bekletin. Saksı toprağı şiştiğinde yeterli su almış olduğunu belli eder.

Hasta olanları tedavi edin

- Hastalıklı olan bitkileri tespit edin ve diğer bitkilerden hemen uzaklaştırın. Çünkü bitkiler arası hastalık yayılma durumu oldukça hızlıdır ve etkilidir.

- Hastalıklı olan bitkilerinizin hastalık türüne göre insektisit veya fungusit ilaçlarla iyi bir araştırma yaptıktan sonra ilaçlayın. İlaçlamayı hastalık bitene kadar düzenli olarak yapın.

Bitkilere duş aldırın

- Yapraklı bitkilere tüm yaprakları ıslanmak şartıyla, püskürtmeli su fıskıyesi ile duş aldırın ve serinletin. Özellikle yapraklı bitkiler (benjamin, calathea, difenbachia, kauçuk..) yaz mevsimlerinde yapacağınız bu işlemi oldukça fazla sever.

Granül gübre

- Son olarak zayıflamış ve güçsüz olan bitkilerinize sıvı veya granül gübre takviyesi yapın. Her bitkinin ihtiyacını karşılayacak özellikle bir gübre cinsinden olsun. Çiçekleri bitkilerin ve yapraklı bitkilerin gübresi farklıdır.