Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü talepler iletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmede Yalçın, sözleşmeli personeller ile maaş promosyonlarıyla ilgili taleplerini aktardı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı kabul etti. Memur Sen’den yapılan açıklamaya göre görüşmede sözlemeli personelin durumu ile maaş promosyonu gibi konular ele alındı.

Görüşmede, Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanan hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli istihdam çalışmaları çerçevesinde kamu görevlilerinin beklentilerini ve Memur-Sen’in kadro talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Yalçın, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepleri de iletti.

Promosyon ödemeleri artırılsın talebi

Memur Sen Genel Başkanı, kamu görevlilerine uygulanan banka promosyon ödemelerinin artırılması için merkezi bir düzenleme yapılması taleplerini de Erdoğan’a aktardı.

Görüşmede, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konular da ele alındı.