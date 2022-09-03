Mazot ve benzine indirimin ardından zam geldi artışın geçerli olacağı belli oldu

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bugünden itibaren geçerli olan indirimli fiyatların ardından yeni zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam bekleniyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Salı gününden itibaren zamlı olacak

Ancak ardından bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Yeni benzin ve motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,52 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor.