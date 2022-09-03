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Mazot ve benzine indirimin ardından zam geldi artışın geçerli olacağı belli oldu

Mazot ve benzine indirimin ardından zam geldi artışın geçerli olacağı belli oldu

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bugünden itibaren geçerli olan indirimli fiyatların ardından yeni zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam bekleniyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Salı gününden itibaren zamlı olacak

Ancak ardından bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Yeni benzin ve motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,52 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor.

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