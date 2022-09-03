BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  GÜNCEL

Tek kelimelik tweet akımına katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam...

Tek kelimelik tweet akımına katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter'daki tek kelimelik tweet akımına "Hasret" yazarak katıldı. Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan şehit kızı ise bu paylaşıma "Babam" karşılığını verdi.

Abone ol

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, tek kelimelik tweet akımına "Hasret" yazarak katıldı. Başak Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan şehit kızı ise bu paylaşıma "Babam" karşılığını verdi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden başlayan tek kelimelik tweet akımına dünya genelinde pek çok kişi katıldı. Tek kelimelik tweet akımı (One Word Challange), CNN'in resmi hesabından atılan bir tweet ile başladı. CNN, son dakika anlamına gelen "breaking news" paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı tek kelimelik tweet atmaya başladı.

Başak Demirtaş "hasret" yazdı

Türkiye'den de siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim yaptıkları paylaşımlarla bu akıma katıldı. Bu isimlerden biri de Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. Demirtaş sosyal medya hesabından eşine olan özlemini işaret eden "Hasret" kelimesini yazıp paylaştı.

Şehit kızından "Babam" yanıtı

Demirtaş'ın paylaşımına kısa süre içerisinde dikkat çeken bir yanıt geldi. 2019'da Mardin Nusaybin'de esnaflık yapan babası Mehmet Şirin Demir, YPG'nin sınır ötesinden attığı havanların isabet etmesi sonucunda şehit olan Gazeteci Gülay Demir, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayıp "Babam" yazdı. O tweet kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

İlgili Haberler
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülşen'in bilinmeyen ilk kocası kimdir Erol Köse mahvetmişti! Annesi olmasın diye Yasin okutmuş
Foto Galeri Gülşen'in bilinmeyen ilk kocası kimdir Erol Köse mahvetmişti! Annesi olmasın diye Yasin okutmuş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati: Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız
Nureddin Nebati: Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız
Deniz Seki photoshoplu pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Deniz Seki photoshoplu pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Kremlin'den açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Kremlin'den açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Kışa girmeden ev bitkilerinizi canlandırmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin
Kışa girmeden ev bitkilerinizi canlandırmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin
Kapadokya'da yeni rekor: 8 ayda 2,5 milyondan fazla turist ziyaret etti
Kapadokya'da yeni rekor: 8 ayda 2,5 milyondan fazla turist ziyaret etti
Dorukhan Toköz ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Dorukhan Toköz ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak bir adım daha
Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak bir adım daha
Hüseyin Çelik'in cinnet hali! Bahçeli'yi kızdıracak sözler Hadi Özışık yorumladı
Hüseyin Çelik'in cinnet hali! Bahçeli'yi kızdıracak sözler Hadi Özışık yorumladı
THY personeline müjdeyi verdi! Net 20 bin lira ikramiye verilecek
THY personeline müjdeyi verdi! Net 20 bin lira ikramiye verilecek
Merve Boluğur kumral sevgilisinin evlenme teklifine evet dedi! Ünlü oyuncu yüzüğünü o pozla gösterdi
Merve Boluğur kumral sevgilisinin evlenme teklifine evet dedi! Ünlü oyuncu yüzüğünü o pozla gösterdi