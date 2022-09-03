BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  POLİTİKA

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ’i ziyaretini değerlendirerek, "Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu" dedi.

Abone ol

Bu yıl 5.’si Samsun merkezli olarak düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda 100 binleri ağırlıyor.

31 Ağustos günü Samsun ziyareti sonrası TEKNOFEST alanını gezen Kemal Kılıçdaroğlu, festival ve milli teknoloji hamleleri hakkında yetkililerden bilgi almıştı.

Selçuk Bayraktar, bugün İhlas Haber Ajansı’na(İHA) yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerinin ziyaret sonrasında da talihsiz açıklamalarının olduğunu ifade etti.

“Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu”

Milli teknoloji hamlesini eleştirel açıklarda bulunan Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerinin açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak nitelendiren Selçuk Bayraktar, “Bugün TEKNOFEST KARADENİZ’in 5. ve en mutlu günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birincilere ödüllerini verecek. Festival tüm hızıyla devam ediyor. Solo Türk enfes bir gösteri gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren her sene geliyor. Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran kaldı festivalin ilgi odağı oldu
Foto Galeri Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran kaldı festivalin ilgi odağı oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da yamaç paraşütü faciası karayoluna düştüler feci ölüm
Batman'da yamaç paraşütü faciası karayoluna düştüler feci ölüm
TFF binasına saldırıda ilk ifade ortaya çıktı! Mesleği buymuş suç dosyası kabarık
TFF binasına saldırıda ilk ifade ortaya çıktı! Mesleği buymuş suç dosyası kabarık
Zafer Partisi'nde deprem! Üst düzey isim hem görevinden hem partiden istifa etti
Zafer Partisi'nde deprem! Üst düzey isim hem görevinden hem partiden istifa etti
Tek kelimelik tweet akımına katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam...
Tek kelimelik tweet akımına katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam...
Deniz Seki photoshoplu pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Deniz Seki photoshoplu pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Mazot ve benzine indirimin ardından zam geldi artışın geçerli olacağı belli oldu
Mazot ve benzine indirimin ardından zam geldi artışın geçerli olacağı belli oldu
Kremlin'den açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Kremlin'den açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Kışa girmeden ev bitkilerinizi canlandırmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin
Kışa girmeden ev bitkilerinizi canlandırmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü talepler iletildi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü talepler iletildi
Kapadokya'da yeni rekor: 8 ayda 2,5 milyondan fazla turist ziyaret etti
Kapadokya'da yeni rekor: 8 ayda 2,5 milyondan fazla turist ziyaret etti