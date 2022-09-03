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Serena Williams dönemi sona erdi! Gözyaşlarıyla veda etti, rekoru kaçırdı

Serena Williams dönemi sona erdi! Gözyaşlarıyla veda etti, rekoru kaçırdı

Amerika Açık'ta kariyerinin son turnuvasını oynayan Serena Williams üçüncü turda veda etti. Tenis efsanesini izlemek için taraftarlar tribünleri doldururken Serena gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Amerikalı tenisçi rekor kırma fırsatını kaçırdı.

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Amerika Açık'ta son kez kortlara çıkacağını ve kariyerini noktayalayacağını ifade eden tenis efesanesi Serena Williams üçüncü tuyrda veda etti. enis efsanesini izlemek için taraftarlar tribünleri doldururken Serena gözyaşlarına boğuldu.

Kariyerinin son turnuvası olan Amerika Açık'ın ilk turunda Danka Kovinic'i 6-3'lük iki setle 2-0 geçen, ikinci turda dünya 2 numarası Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setler sonucu 2-1 yenen Serena Williams için veda üçüncü turda yaşandı. 40 yaşındaki Amerikalı raket, üçüncü tur maçında Avustralyalı rakibi Ajla Tomljanovic'e 7-5, 6-7, 6-1'lik setler sonucu 2-1 yenilerek turnuvadan elenip tenis kariyerine nokta koymuş oldu.

Gözyaşlarını tutamadı

Maç sonunda duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Serena, "Bugün burada ve yıllardır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her şey anne ve babamla başladı. Onlara minnettarım. Baba, biliyorum ki şu anda beni izliyorsun. Teşekkürler. Sanırım bunlar mutluluk gözyaşları, yani umarım öyledir. Venus olmasaydı Serena olmazdı. Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venus Williams'tır. Teşekkürler Venuz. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti." sözlerini kullandı.

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