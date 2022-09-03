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Erdoğan AK Parti MYK üyeleriyle paylaştı 2023 işçi memur emekli maaşları

Erdoğan AK Parti MYK üyeleriyle paylaştı 2023 işçi memur emekli maaşları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK’da gündem maddelerinden biri de ekonomiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun her kesimi rahatlatacak adımlar atılacağını, yeni yılda memur, işçi ve emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını MYK üyeleriyle paylaştığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan’ın gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu çerçevede ele alınan konulardan biri de milletvekili listeleriydi. 

Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini, listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının, anketlerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ettiği öğrenildi.

Öğrenim kredileri faizi meclis gündemine gelecek

Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi teklifler yer alacak istişare edildi.
Torba Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

EYT çalışması olgunlaşmadı

Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Seçim çalışmaları başladı

2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın 2023 seçimlerini biz kazanacağız dediği öğrenildi. AK Parti
Seçim çalışmalarına başladı. Genel Başkan Yardımcıları çalışmaları takipte olacak. Her başkanlık ayrı çalışma yürütürken İçinde vaatlerin başlıkları beyanname manifesto vs olan bir seçim bülteninin de hazırlandığı öğrenildi.

Anketler

Toplantıda anketlerdeki durum ekonominin anketlere yansıması gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın özellikle ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da konuşuldu.

Maaşlar iyi zam yapılacak iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

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