Sevgilisiyle trafikte açıkladı! Çağlar Ertuğrul'u son kez zayıf göreceğiz

Sevgilisi Kayla Manukyan ile trafikte görüntülenen ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul yeni projesi hakkında konuştu. Ünlü oyuncunun sözleri güldürürken düşündürdü.

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Geçtiğimiz yıl mart ayında TRT1 ekranlarında yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan ekibin hayatını anlatan 3. sezonu önümüzdeki ay yayınlanacak olan Teşkilat adlı dizide 'Serdar' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz aylarda dizinin sezon finali yapmasıyla diziden ayrılacağını 3. sezonda rol almayacağını açıklamıştı.

Ayrılığı sevenlerini üzmüştü

Dağ filmi ile akıllara kazınan ve birçok ünlü projede yer alan ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından dizinin izleyicileri hem üzülmüş hemde sinirlenmişti. Fakat Çağlar Ertuğrul uzun bir süre neden diziden ayrıldığı hakkında sevenlerine bir bilgi vermemişti.

Gelen tepkilere dayanamayan 34 yaşındaki ünlü oyuncu reyting rekorları kıran diziden ayrılık sebebini ağır sahneler dolayısıyla yaşadığı sağlık sorunları, yapım şirketiyle olan sorunlar ve Dağ filminin yeni serisini çekecekleri için olduğunu açıklamıştı.

"Son kez zayıf çekin"

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün 2018 yılından beri ilişki yaşadığı 30 yaşındaki stilist sevgilisi Kayla Manukyan ile Gayrettepe'de trafikte objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü çiftin birlikte alışverişe gitti öğrenildi.

Teşkilat dizisinden ayrılmasına sebep olan yeni projesi için 15 kilo alacağını söyleyen 34 yaşındaki ünlü oyuncu muhabirlerle “Beni son kez zayıf çekin” diyerek şakalaştı.

Esprileri merak uyandırdı

Muhabirlerle muhabbet eden Çağlar Ertuğrul'a trafikteki bazı araçlardan vatandaşlar 'Hayranınızız" diyerek bağırdı. Ünlü oyuncu karşılaştığı sevgi seline gülümseyerek karşılık verdi. Aynı zamanda ünlü oyuncunun yeni projesi hakkında esprili bir şekilde söyledikleri merak uyandırdı.