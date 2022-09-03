Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te Yunanistan'a: İleri gidersen bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2022 Festivali'nde konuştu. Erdoğan, "7.6 büyüdük. Türkiye şu an ikinci sırada. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor" diye konuştu. Erdoğan, çok sert ifadeyle 'Ey Yunan geçmişi iyi hatırla. Biraz daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de konuştu. Erdoğan'ın hedefinde Akdeniz'de sürekli gerilim tırmandıran Yunanistan vardı. Son günlerde Türk savaş uçaklarına peş peşe tacizlerde bulunan Yunan hükümetini Erdoğan, bir kez daha sert bir dille uyardı.

Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma." dedi.

"Vakti geldiğinde gereğini yaparız"

Erdoğan, "Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini ispat ettiriyor. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Yunanistan'a sinirli konuşması:

Yunan'ın S-300'lerle tacizi Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine skandal davranışta bulunmuştu. Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından F-16'lara radar kilidi atılmıştı. Çok sert tepki gösteren Türkiye, Yunan'ın hareketini NATO'ya taşıma kararı almıştı. Milli Savunma Bakanlığı, tacize ait radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği'ne ve ittifak üyesi ülkelerin bakanlıklarına göndereceklerini duyurmuştu.

Erdoğan'ın TEKNOFEST'teki açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Asıl gerçek karşımızda duruyor"

Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırıp umutsuzluk yaratmaya çalışırken asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor.

Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Bu gençlik bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırıp, düşmanı denize dökmüştü.

"Bu gençlik en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur"

Bu gençlik 20 yıldır verdiğimiz her mücadelede bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliğin sadece 15 Temmuz Gecesi yazdığı destan bile başlı başına efsanedir, bir başarıdır.

Birileri gençlerimizin zihin dünyasını karartarak bozgunculuk peşindeydi. Dün Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'a yaptıkları eziyeti bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz insanımıza güvendik. İnsanımıza dayandık.

İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Hamdolsun sonunda tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Atalarımızın "Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner" diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik.

"Hani bize İHA verecektiniz' dedim"

Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımız zaman Bush, ABD'nin başkanıydı. Ziyarete gittim. "Hani bize İHA verecektiniz" dedim, "Ne oldu İHA'lar. Terörle mücadele ediyoruz." dedim. Rice'ı çağırdı, "Türkiye'ye hala İHA vermediniz mi. Süratle İHA'ları vereceksiniz" dedi. 48 saatte İHA'ları gönderdiler. Bu görüşmeden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar Abimiz çocuklarıyla beraber adımı attı, Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar.

Oyun değiştirici hamle: Kızılelma

Nereden nereye. Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan KIZILELMA insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir. Teknoloji konusundaki örneklerimize ağırlıklı olarak savunma sanayi ürünlerinden vermemiz sizi yanıltmasın. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız, savunma sanayi yanında lojistikten tarıma kadar pek çok farklı mecrada kendilerine uygulama alanı bulmaya başlamıştır.

"Çılgın Türkler büyüyerek devam yola devam ediyor"

Türk dünyasının özellikle birikimini ülkemizde toplayan bir cazibe merkezi haline gelmeliyiz. "Bir fikrim var" diyen gençlerin bunu gerçekleştirmek için yurt dışına giden değil, ülkemize akın ettiği gençlik inşa etmeliyiz. 7.6 büyüdük. Türkiye şu an ikinci sırada. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.