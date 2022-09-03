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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltında

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

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"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek" suçlarında tutuklanma talebiyle dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ban'ın adli kontrolle salıverilmesinin ardından Başsavcılık harekete geçti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı belirtildi.

Ban'ın kaçma şüphesinin sürdüğü, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, zanlının yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirazı değerlendiren Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında, Ban'ın daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Y.A. ile yakalandığına dikkati çekilerek, zanlının kaçma şüphesinin sürdüğü kaydedildi. Bu nedenle adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Ban hakkında tutuklayama yönelik yakalama kararı verildi.

Karar üzerine kolluk birimleri, Ban'ı Ankara'da kaldığı otelin önünde gözaltına aldı.

sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.

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