Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan babasıyla ilgili söyledikleriyle herkesi dumura uğrattı! "Orada kendimizi kandırıyoruz"

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan verdiği cevaplarla gündem oldu. Ünlü isim babasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

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Türk televizyonunun ünlü oyuncu ve yönetmeni Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden olan kendisi gibi oyuncu olan 23 yaşındaki kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla bir dönem sık sık gündeme geliyordu.

Hollandalı sevgilisiyle ilişkisine tam gaz devam ediyor

2021 yılında cildinde yaşadığı sorunlardan dolayı sosyal medya paylaşımlarına bir süre ara veren Zeynep Alkan değişimiyle dikkat çekti. Etiler'de bir AVM'de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Sözlerine ilk olarak Hollanda'da bir süredir ilişki yaşadığı Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis hakkında konuştu. Alkan "Hollanda'dan geri döndüm, okulumu da bitirdim. Sevgilim orada kaldı ama ben şu an tamamen kariyerime odaklıyım" sözleriyle ilişkisine devam ettiğini açıkladı.

Babasıyla ilgili sözleri şaşırttı

Arka sıradakiler dizisi ile oyunculuk hayatına Türkiye'de başlayan ünlü oyuncu oyunculuk eğitimi hakkında konuştu ve babası hakkında söyledikleriyle herkesi şok etti.

Zeynep Alkan "Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Babamla aynı projede yer alma konusunda şu anlık bir gelişme yok. Onun kendi işleri var, benim kendi işlerim var. Babamla ilişkim küçüklüğümden beri çok güzel. O benim en yakın arkadaşım" dedi.

Selen Görgüzel sorularını böyle cevapladı

Zeynep Alkan aynı zamanda babasının 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde bitirmesiyle ilgili gelen sorulara babasının mutlu olduğunu ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Sosyal medayı eskisi kadar sık kullanmadığı söyleyen ünlü isim güzellik algısına isyan etti. "Herkes en iyi en fit halini paylaşıyor. Kendimizi kandırıyoruz." diyen Alkan "Artık eskisi gibi kullanmıyorum. Ben iyi enerjimi paylaşmaya çalışıyorum. Babam rahatsız olmuyor bu durumdan her zaman beni destekliyor" diyerek sözlerine devam etti.