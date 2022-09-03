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Günlük 600 lira kazanıyorlar! Tüccarlar bu mantar için sıraya girdi kapış kapış gidiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Günlük 600 lira kazanıyorlar! Tüccarlar bu mantar için sıraya girdi kapış kapış gidiyor

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde köy merasında yetişen ayı mantarlarını toplayarak tüccarlara satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyor. Ayı mantarları Çanakkale’de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Mantarlara yoğun ilgi köylüleri memnun ediyor.

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyü merasında çıkan ayı mantarlarını köylüler toplayarak gelir elde ediyor.

Ayı mantarlarının kilosunu 60 liradan satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyorlar.

Günlük 600 lira kazanç

Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar toplayabildiğini belirten Osman Sayan, “Kendi köyümüzün meralarında yetişen ayı mantarı dediğimiz mantarı topluyoruz. Köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Kilo fiyatı değişkenlik gösteriyor 50-60 lira. Günlük bir kişi 5 ila 10 kilo mantar toplayabiliyor” dedi.

Ayı mantarları Çanakkale’de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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