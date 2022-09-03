Masterchef'in rekor kıran ceviz diyarı tatlısı! Bu tatlı şeflere bile parmaklarını yalattı

Tv8'in en sevilen yarışma programı MasterChef'te izleyicinin ağzının suyunu akıtan ceviz diyarı tatlısının tarifi, herkes tarafından çok merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz ceviz diyarı tatlısı tarifini yapmaya ve yemeye doyamayacaksınız. Bu tarifi tarif defterinizde favorilerinizin arasına koyacaksınız.

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Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen yarışma programı MasterChef'te yapılan ve tüm seyircilerini ekran başında tatlı krizlerine sokan ceviz diyarı tatlısına bayılacaksınız. Farklı şerbetli tatlılar denemeyi seviyorsanız bu tatlı tam size göre... Yiyenlerin, parmaklarını da yiyeceği ceviz diyarı tatlısının hem yapımı çok kolay, hem de çok lezzetli... Nefis, kıyır kıyır bir hamurdan oluşan, ceviz, tarçın ve susamla tatlanan bu tarif çay saatlerinizin ve misafirlerinize sunduğunuz o lezzetli sofraların başrolü olacak. Üstelik, üzerini dileğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden en favori tatlınız olacağına emin olabilirsiniz. İşte bayılacağınız ceviz diyarı tatlısı...

Ceviz tatlısı için malzemeler:

- 2 su bardağı sıvı yağ

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı sirke

- 2 su bardağı irmik

- 100 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş)

- 1 paket kabartma tozu

- 6 su bardağı un

- 150 gram dövülmüş ceviz içi

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 1 tatlı kaşığı susam

Şerbeti için:

- 3 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

- 4 damla limonun suyu

Üzeri için:

- 8 adet ceviz

- 24 adet fındık

Yapılışı:

- Ceviz diyarı tatlısını yapmaya başlamadan önce şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakın.

- Şerbet hazırlamak için su ve şekeri sos tenceresinde şeker tamamen eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Şerbeti 15 dakika boyunca kaynatın ve altını kısıp limon suyunu ekleyin. 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın ve uygun bir yerde ılımaya bırakın.

- Şerbeti hazırlayıp soğumaya bıraktıktan sonra geniş bir karıştırma kabının içine sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve sirkeyi koyun ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

- İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine irmik ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını ekleyin.

- Eklediğiniz irmik ve tereyağından sonra kabartma tozu ve unu da ilave edin ve tüm malzemeleri elinizle yoğurmaya başlayın.

- Cevizli katmanı yapmak için, hazırlamış olduğunuz hamurun 1/3'ünü başka bir kabın içine aktarın.

- Ayrı bir kaba aktardığınız hamurun üzerine dövülmüş ceviz, tarçın ve susam ilave edin.

- Kelepçeli bir kalıbın içine pişirme kağıdı serin, kabı yağlayın ya da bir borcamı yağlayın. Cevizli hamur haricinde kalan diğer hamuru da ikiye bölün ve yarısını tabana eşit bir şekilde yayın.

- Üzerine cevizli hamuru yayın.

- Son olarak kalan sade hamurla da tatlının üzerini kaplayın. Servis edeceğiniz sayıya göre hamuru dilimleyin ve üzerine bıçak yardımıyla şekiller verip cevizle, fındıkla ya da istediğiniz malzemeyle süsleyin.

- Önceden ısıttığınız 185 derece fırında 45 dakika pişirin.

- Tatlıyı, piştikten sonra fırından alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

- Soğuk tatlınızın üzerine ılık şerbeti dökün ve şerbetini iyice çekmesini bekleyin. Şerbeti iyice çektikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...