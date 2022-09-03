Hürrem Sultan'ın saltanatı bitti! Meryem Üzerli'nin son hali şok etti "bir anda çökmüşsün"

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Hafif balık etli halleriyle hatırlanan ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı.

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2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' karakteri ile bir döneme damga vuran anne tarafından Almanyalı olan ünlü oyuncu Meryem Üzerli başarılı oyunculuk performansıyla adını duyurmuştu.

Cesur pozları olay yaratıyor

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Üzerli oyunculuğunun yanı sıra mavi gözleri, yüz hatları ve güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Muhteşem Yüzyıl'da rol alırken hafif balık etli halleriyle hatırlanan ünlü oyuncu şimdilerde verdiği kilolarla kavuştuğu fit haliyle verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

Bir deri bir kemik kaldı!

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kalan iki çocuk annesi 39 yaşındaki güzel oyuncu aşk hayatıyla gündeme gelmeyi sevmediği için şimdilerde ünlü firmaların reklam filmlerinde oynamayı tercih ederek gündemlerden düşmüyor.

Son olarak pırlanta markası Blue Diamond'ın reklamında rol alan ünlü oyuncu 7.5 milyona yakın takipçisi bulunan İnstagram hesabından paylaştığı bir pozla herkesi şaşkına uğrattı. Bir deri bir kemik kalan Üzerli vücutunu saran elbisesiyle kameralara poz verdi.

"O eski Hürrem'den eser yok"

Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken Üzerli'nin çok fazla zayıf hali hayranlarını korkuttu. Kusursuz fiziğiyle herkesi büyüleyen ünlü oyuncunun fotoğrafına sevenleri tarafından "O eski Hürrem'den eser yok", "Yıllar seni yaşlandırdı Meryem Üzerli" yorumları yapıldı. İşte Meryem Üzerli'nin o pozu...