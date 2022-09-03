TFF binasından sonra Galatasaray Adası'na silahlı saldırı!

Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Öğrenilene göre saldırı dün gerçekleşti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir camın kırıldığı belirtildi.Abone ol
Galatasaray Adası'nda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı yaşandı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilirken, olayda adanın çevresindeki camlardan birinin kırıldığı belirtildi.
Yaşanan bu konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığı açıkladı.
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