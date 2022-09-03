BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
GÜNCEL

TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin olay yerine geliş ve gidişleri ile aramalarda silahların bulunma anı kameralarca kaydedildi.

Emniyet tarafından paylaşılan kayıtlarda, zanlılar Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin beyaz bir otomobille TFF'nin Riva'daki merkez binasının yakınındaki Çayağzı Deresi'nin karşı tarafına geldiği görülüyor.

Kamera kaydına göre, saat 13.15'te bölgeye gelen şüpheliler, saat 17.53'te olay yerinden ayrılıyor.

Bir başka görüntüde de Cüneyt U'nun evinin yanındaki hobi bahçesinde domateslerin yanında siyah beze sarılı 2 tabancanın bulunması paylaşıldı. Silahların yanında kullanılmamış 12 fişeğin bulunması da kayıtlarda yer aldı.

Olayın ardından dalgıçların derede yaptığı aramalar da polis kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
tff
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadına şiddet kamerada! Mahalleli kurtardı genç kız şikayetçi olmadı
Kadına şiddet kamerada! Mahalleli kurtardı genç kız şikayetçi olmadı
Yokuşta kayan cipi elleriyle durdurdu görüntüler ortaya çıktı
Yokuşta kayan cipi elleriyle durdurdu görüntüler ortaya çıktı
Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak
Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak
Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı
Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı
Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...
Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...
Kirchner'a suikast girişiminin anları kamerada
Kirchner'a suikast girişiminin anları kamerada
Markete gelen müşterilerin korkulu rüyası oldu dehşet anları güvenlik kamerasında
Markete gelen müşterilerin korkulu rüyası oldu dehşet anları güvenlik kamerasında
Cübbeli sarıklı adamlar pavyonda! İnanılmaz görüntünün sebebi bakın ne çıktı
Cübbeli sarıklı adamlar pavyonda! İnanılmaz görüntünün sebebi bakın ne çıktı
20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenleri kışkırtmak doğru yaklaşım değil
20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenleri kışkırtmak doğru yaklaşım değil
Tilkiyi sosisle besledi, o anları kayda aldı
Tilkiyi sosisle besledi, o anları kayda aldı