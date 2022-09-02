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Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı

Şarkıcı Gülşen bir konserindeki 'sapık imam hatipli' sözleri sebebiyle 3 gün hapis yatmıştı. 3 yıla kadar hapisi istenen Gülşen ev hapsine alınırken bugün bir ezan videosu sosyal medyaya düştü. 'Dini değerleri aşağılamakla' suçlanan Gülşen konser verirken ezan okununca bakın ne yapmış...

1 çocuk annesi şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianame gündeme otururken ünlü ismin ezan videosu sosyal medyaya düştü. 3 gün cezaevinde yattıktan sonra ev hapsine alınan Gülşen hakkında tam 48 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 702 kişinin şikayetçi sıfatıyla yer aldığı iddianame ile Gülşen'in "dini değerleri aşağılayarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle' itham edilen Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi istendi. 

Gülşen'in ezan videosu

Şarkıcı Gülşen'in iddianamenin yayınlandığı gün sosyal medyaya düşen yeni videosu bir konserinden alınma. Bu konser tutuklanmasından 1 ay önceye ait. Görüntü 23 Temmuz 2022 tarihinde Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği 22. Uluslar arası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde çekiliyor.  Gülşen sahnedeyken ezan okunmaya başlıyor. Bunun üzerine Gülşen konserini yarıda kesiyor. Gülşen ezanın okunduğunu duyunca "Dinleyelim ve devam edelim" diyor. 

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