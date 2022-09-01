Markete gelen müşterilerin korkulu rüyası oldu dehşet anları güvenlik kamerasında

ELAZIĞ’da marketine gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı.

Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı. Şüpheli şahıs ifadesinde, müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen market işletmecisi U.M.’nin, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.