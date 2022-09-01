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Cübbeli sarıklı adamlar pavyonda! İnanılmaz görüntünün sebebi bakın ne çıktı

Sosyal medya, sarıklarıyla cübbeleriyle pavyonda bir masada oturan kişilerin videosunu konuşuyor. Sarıklı-cübbeli kişilerin alem yaptığı iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Özellikle İstanbul'da zaman zaman eğlence mekanlarının önünde tebliğ yapan sarıklı cübbeli adamlar bu kez Ankara'da bir pavyonda görüntülendi. Pavyonda eğlence sürerken bir masada oturan sarıklı cübbeli adamların görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bazıları sakallı cübbeli adamların pavyonda eğlendiğini iddia ederken gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerdeki sarıklı ve cübbeli 5 kişinin pavyonda eğlenmediği, pavyondakilere 'tebliğ' yaptığı öğrenildi.

Daha önce metrobüs, tekel bayisi, eğlence mekanları ve kafelerde ortaya çıkan Tebliğcilerin görüntüsü sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

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